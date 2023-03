Smaakvol Veemarktplein kan de Bredase zomerhit worden

‘Laten we naar hét plein gaan’ moet een horecabe­grip in Breda worden

BREDA - Het is ijzig koud, maar Romy Mulder en Khumbo Musukwa willen graag even poseren voor de fotograaf op het pleintje in de Veemarktstraat in Breda. Want dit wordt hún pleintje; hier komen straks goede wijnen en fijne hapjes samen op één terras.