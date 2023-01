Slordig NAC loopt bij start derde periode direct averij op

De start van de derde periode is voor NAC uitgelopen op een teleurstelling. Op bezoek bij Helmond Sport kwam de ploeg van Ton Lokhoff niet verder dan een gelijkspel. Hoogtepunt was een prachtige treffer van Jort van der Sande.

NAC begon op De Braak met drie wijzigingen ten opzichte van het bekerduel met FC Eindhoven. Luc Marijnissen moest zijn plaats afstaan aan Rowan Besselink, de man die de thriller dinsdag in extremis besliste. Ook Tijs Velthuis mocht beginnen. Hij verving de geblesseerde Javier Vet. Sabir Agougil keerde terug in de ploeg, waardoor Kaj de Rooij zijn basisplaats verloor en aanvoerder Odysseus Velanas een linie opschoof.

In het vrijwel lege stadion, dat opgejut werd door mascotte Lowy The Cat, ging de bal drie dagen na de slijtageslag weer rollen. Na een tamme openingsfase versnelde NAC na een kwartier het spel in Helmond. De twee overwinningen leken de ploeg ietwat vertrouwen te hebben gegeven en onder leiding van dirigent Casper Staring ging de bal steeds makkelijker rond. In de zestiende minuut werd die tempoversnelling beloond met een geweldige treffer. Velanas vond via een elegante hakbal topschutter Van der Sande. De spits twijfelde niet en krulde de bal op prachtige wijze de bovenhoek in (0-1).

Even daarna leek NAC al direct ook op 0-2 te komen, maar de Rijsbergse arbiter Richard Martens constateerde dat Velanas - dit keer in stelling gebracht door Van der Sande - buitenspel had gestaan. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot Anselmo Mac Nulty na een klein half uur een bal van Velthuis slecht verwerkte. De Andalusische Ier was dinsdag ook al op onfortuinlijke wijze betrokken bij de tegentreffer en dit keer werd zijn onzorgvuldigheid ook niet ontzien. Eros Maddy kon het eerste wapenfeit van de thuisploeg direct achter doelman Roy Kortsmit werken (1-1).

NAC verloor het momentum in de wedstrijd en raakte steeds slordiger. Jonge middenvelders Aimé Ongba en Agougil werden overlopen. Velthuis moest zelfs een bal van de doellijn werken om erger te voorkomen. De ploeg van Lokhoff leek te snakken naar de rust, maar vlak voor de thee geserveerd werd, werd de rug toch nog gerecht. Eerst miste Velthuis een gigantische kans, door van dichtbij volledig mis te peren. Even later raakte Agougil de paal na een prachtige combinatie.

Spectaculair begin tweede helft

In de tweede helft begon NAC ongewijzigd. Na een kwartier stond de boel ook al meteen volledig op z’n kop. Eerst leek de Parel van het Zuiden zich te laten verrassen. Agougil verloor een duel en Besselink was zijn directe tegenstander uit het verloren. Dat was Martijn Kaars en hij schoot Helmond Sport op voorsprong. Direct na de aftrap was het Velanas die na een prachtige actie de stand echter weer gelijk trok (2-2).

Voor Lokhoff reden om aanvallend te wisselen. Jesaja Hermann en De Rooij kwamen in de ploeg voor Agougil en linksback Ruben Ligeon, waardoor de formatie naar een driespitsensysteem omgezet werd. Terwijl de aanwezigen zich al lekker dachten te kunnen maken met een spektakelstuk, nam het tempo van de wedstrijd juist af. De Rooij begon zelfs aan een onthutsend slechte invalbeurt en leidde juist een kans voor Helmond Sport in, nadat hij laconiek zijn tegenstander probeerde te passeren rondom het eigen zestienmetergebied.

Averij bij start derde periode

Een slotoffensief kwam nauwelijks van de grond. Al schoot De Rooij een kansrijke mogelijkheid hopeloos over. Ook invaller Boris van Schuppen kon het verschil niet maken, waardoor NAC bij de start van de derde periode direct averij opliep.

Helmond Sport - NAC 2-2 (1-1) - 16. Van der Sande 0-1, 28. Maddy 1-1, 55. Kaars 2-1, 56. Velanas 2-2

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Besselink, Velthuis, Mac Nulty, Ligeon (59. Hermann); Staring (68. Plat), Agougil (59. De Rooij), Omgba (79. Van Schuppen); Velanas, Van de Sande.

