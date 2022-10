Skatehal Pier15 verandert in een speeltuin voor kunstenaars: ‘straatkunst’ van Alias

De hobbykamer van... Heel Zundert onder één dak: ‘Ik kan soms een beetje obsessief zijn’

ZUNDERT - In Zundert staat een huis. En in dat huis staat heel Zundert. Arjan Bakx heeft een passie voor alles wat met ‘zijn’ Zundert te maken heeft. En wanneer we zeggen ‘alles’, dan is dat zelden zo letterlijk te nemen als in het geval van Bakx. Over de boomkwekrijen, het corso, de bierbrouwers, het klooster, de schutterijen, noem maar op.

9:05