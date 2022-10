Sint Joostkapel al drie weken dicht: ‘Zo jammer, we zochten een moment van rust’

Was dodelijk verkeersin­ci­dent Rijsbergen een misdrijf of een dramatisch ongeluk? Politie doet nog onderzoek

RIJSBERGEN - Het is nog altijd een raadsel wat de toedracht is van het fatale verkeersincident in Rijsbergen dat afgelopen weekeinde het leven heeft gekost van de 27-jarige Jimmy van den Beemd uit Breda.

25 oktober