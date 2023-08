Sinéad O’Connor blies een handkus naar hem

met video Deel van Galderse­weg in Breda afgezet door gaslek, ontsnap­pend gas blaast zand omhoog

BREDA - De brandweer heeft maandagmiddag een deel van de Galderseweg in Breda afgesloten vanwege een gaslek. Het ontsnappende gas blies zand langs de kant van de weg omhoog. Monteurs gaan het lek later in de middag repareren.