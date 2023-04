Sebastian was aan het werk toen brand uitbrak: ‘We hoorden een soort geknetter en wisten dat het mis was’

Met video Uitslaande brand bij Axell Logistics in Et­ten-Leur is onder controle: ‘Pas op voor verdwaalde stukken glas’

ETTEN-LEUR - De uitslaande brand bij Axell Logistics in Etten-Leur is onder controle, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het blussen gaat wel nog uren duren. Ook is een deel van het bedrijfspand ingestort. Buurtbewoners worden gewaarschuwd voor verdwaalde glasdeeltjes in de omgeving, afkomstig van de zonnepanelen die op het dak van het bedrijf lagen.