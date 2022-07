Schoolbesturen Zundert en Rijsbergen willen fuseren

In de gemeente Zundert zijn zes basisscholen. Vijf daarvan, in Klein-Zundert, Wernhout, Achtmaal en twee in Zundert vallen onder schoolbestuur SPOZ (Stichting Primair Onderwijs Zundert). De zesde, de Sint Bavoschool in Rijsbergen heeft een eigen bestuur: de SKOR (Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen).

Zelfde doelen

Het zijn twee besturen die hetzelfde nastreven. Allebei willen ze kwalitatief goed katholiek basisonderwijs aanbieden aan de kinderen in Zundert en omgeving. Een doel dat, zo is zowel bij SPOZ als bij SKOR de gedachte, juist in een tijd dat er veel afkomt op het onderwijs, wellicht nog beter kan worden behaald als de twee samen gaan en zo een robuuste, weerbare organisatie vormen.

Samengaan betekent immers, aldus bestuurder Leonie van Breda van SPOZ het: ,,Dat we als één organisatie krachtig naar buiten kunnen treden richting inspectie en overheden.” Maar ook: ,,Maakt een fusie dat we gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Samen van alles kunnen oppakken.” Denk aan speciale projecten voor hoogbegaafden, aan ICT, interne begeleiding, aan onderhoud en het uitwisselen van personeel. Van Breda benadrukt: ,,Samen zijn we sterker, maar we willen wel dat elke school apart zijn eigen identiteit en autonomie behoudt.”

Vervolgonderzoek

De laatste weken hebben besturen en interne geledingen als toezichthouders en medezeggenschapsraden verkennende gesprekken gevoerd. Deze week ondertekenden de bestuurders van SPOZ en SKOR een intentieverklaring voor een mogelijke fusie. Er komt nu een zorgvuldig en breed vervolgonderzoek. Pas als dat positief is doorlopen, wordt het besluit genomen om echt definitief samen te gaan.