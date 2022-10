Schaatsbanen vreten energie, maar organisaties zetten door: ‘Kwestie van meer sponsors binnenhalen’

Doodsoor­zaak Poolse vader op Breda Barst nog niet duidelijk; vervolgon­der­zoe­ken nodig

BREDA - De Poolse man die vorige maand overleed nadat hij op het festival Breda Barst minutenlang door beveiligers tegen de grond was gedrukt, wordt maandag in zijn geboorteland begraven. Dat laatste is mogelijk na een crowdfundingsactie.

