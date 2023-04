Samen stoom afblazen met de Koningsspelen in Breda, voordat de vakantie begint

Breda gaat nu echt aan de slag om de kloof tussen arm en rijk in de stad te dichten

BREDA - Het lot van een Bredanaar mag niet afhangen van een soort omgekeerde Postcode Loterij: eenmaal opgegroeid in Breda-Noord, de rest van je leven sappelen. Burgemeester Paul Depla gruwelt ervan. ,,Breda is niet uniek, maar wel zelfgenoegzaam. We moeten segregatie tegengaan.”