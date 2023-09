Rustige Deadline Day voor uitgewinkeld NAC: ‘Met deze selectie kunnen we tot het einde meestrijden voor promotie’

PS­V-ta­lent uit Breda maakt transfer naar Juventus en kan zo'n 3 miljoen opleveren

PSV heeft een akkoord bereikt met Juventus over de verkoop van Livano Comenencia (19), die nog een contract tot medio 2025 had. De Eindhovense club incasseert naar verluidt bijna een miljoen euro en kan met bonussen zelfs 2,8 miljoen euro opstrijken. Comenencia had zich afgelopen week ziek gemeld, maar is inmiddels weer fit genoeg om naar Italië te vliegen en daar een medische keuring te ondergaan.