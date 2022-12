Ruiten uit voordeur geblazen door explosief bij huis in Etten-Leur, tien woningen ontruimd

Na een tournee in Zuid-Afri­ka komt muzikant Jannes van Kaam thuis in Bergen op Zoom

Jannes van Kaam (27) schuift om half tien ’s ochtends frisgewassen aan bij koffiezaak Inspire in zijn geboortestad Bergen op Zoom. Het tijdstip is niet echt rock-‘n-roll, de rest aan Jannes wel. Op zijn vijftiende was hij als zanger/gitarist van Duke John meteen al by far de beste aspirant-rocker van die stad. Na in Utrecht de Herman Brood Academie doorlopen te hebben, is hij nu bijna klaar met zijn HBO-opleiding op de Tilburgse Rockacademie. ,,Het duurt ietsje langer dan gepland. Er moet tussendoor natuurlijk ook muziek gemaakt worden.”

