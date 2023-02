Rucphen bouwt er flink op los, Roosendaal scoort ver onder het landelijk gemiddelde: kijk hier hoe uw gemeente het deed

Gastopinie Keuze voor meer techniek in vmbo: een overwin­ning?

Fantastisch nieuws in het begin van 2023. Dit schooljaar nam het aantal vmbo-leerlingen met een PIE-profiel met 8% toe. PIE staat voor het technische profiel: “Produceren, Installeren en Energie”. Technische bedrijven, onderwijsdirecteuren en -bestuurders buitelden over elkaar heen van enthousiasme. “Het vmbo groeit! Stap uit de framing van het doemdenken.” Nederland heeft deze techniekleerlingen hard nodig om de transities in de woningbouw, in de energie, in de landbouw te realiseren.

