Restaurant Ichi neemt plaats in van Henk's Diner in Breda: luxe Aziatische gerechten

Gemeente Breda weet niets van evenemen­ten op begraaf­plaats: ‘Nooit vergunning ver­leend’

BREDA -Voor het houden van evenementen bij de nieuwe buitenaula van begraafplaats Zuylen heeft de gemeente Breda nooit een vergunning verleend. Er is alleen een vergunning afgegeven voor het bouwwerk zelf. Over mogelijke activiteiten is er veel commotie ontstaan.