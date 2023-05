Restaurant De Kolenmeesters vervangt Radio Pannekoek op Stek

Nieuwe poging om Zonnepark A59 in Oranjepol­der in Oosterhout vlot te trekken

OOSTERHOUT - Het college van Oosterhout doet een nieuwe poging om het 37 hectare grote Zonnepark A59 in de Oranjepolder vlot te trekken. De rechter floot de gemeente in maart terug omdat de locatie onvoldoende was onderbouwd.