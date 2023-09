Restant Willem II - NAC dinsdagochtend zonder publiek uitgespeeld

In Breda werd 9 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

In de gemeente Breda werd in 2022 9 op de duizend jongeren verdacht van het plegen van een misdrijf. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde, waar 14,9 op de duizend jongeren daarvan werden verdacht. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Jeugdcriminaliteit van onderzoeksinstituut WODC in samenwerking met het CBS.