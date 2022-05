Reeks snelkraken bij meerdere zaken BCC in Brabant, vermoedelijk door één groep inbrekers

De eerste inbraak vond plaats op 14 september vorig jaar, bij de BCC op de Woonboulevard in Breda. Vervolgens sloegen de daders op 18 februari dit jaar toe bij de BCC in Veghel en een dag later bij de winkel in Oostburg. De laatste inbraak was op 18 maart in Bergen op Zoom. Daar heeft een getuige de daders gefilmd terwijl ze op straat staan en daarna vluchten.