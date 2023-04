Reageer: Mag de e-step van U ook op het fietspad of is dat een nieuwe bron van ellende?

De KwestieROOSENDAAL/BREDA - Tim Hartendorp uit Roosendaal wil met zijn e-step de straat op en gaat actie voeren. In veel landen is het gebruik toegestaan. In Nederland niet. Is het al druk genoeg op de wegen? Is het een schone plus in het straatbeeld? Is het veilig? Zijn het net fietsen? Reageer!