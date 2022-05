Rasmus (32) lijdt aan depressies en kampte met een burn-out, maar vond toch z'n droomjob

Wijze levensles­sen bij opening campus BUas

BREDA - Twee jaar na de ingebruikname is de campus van de Bredase University of Applied Sciences (BUas) officieel voor geopend verklaard. Dit gebeurde met toespraken vol wijze levenslessen in het inspirerend hart van de university: de voormalige kloosterkapel op het campusterrein.

18 mei