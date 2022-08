Racisme in amateurvoetbal is allesbehalve verdwenen: ‘Iedereen van kleur kan recente voorbeelden geven’

Op 12 september komt Dekker naar Breda om daar opnieuw met clubs te praten over discriminatie. Een veelkoppig monster, zo omschrijft hij het probleem en een oplossing ziet hij niet direct. ,,We hebben niet eens de omvang van het probleem in beeld. Daarvoor is een groot onderzoek nodig. Daarbij moeten ook de ingezette campagnes en maatregelen worden bekeken en daarvan moeten we weten wat heeft gewerkt.”