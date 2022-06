Raad Zundert ruziet over onderwerp waar ze het eigenlijk over eens zijn

Vrouw (33) rijdt ruim 70 kilometer per uur te hard in Breda, rijbewijs kwijt

BREDA - Een 33-jarige vrouw reed zondagavond 70 kilometer per uur te hard over de Kapittelweg in Breda. Haar rijbewijs is ingevorderd, wat doorgaans betekent dat zij een rijontzegging heeft van twee maanden. Dat meldt de politie.

30 mei