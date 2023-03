Provinciale Staten- én waterschapsverkiezingen: hier in Breda vind je de stemlokalen

indebuurt.nlOp 15 maart kun je jouw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten- én de waterschapsverkiezingen 2023. Er zijn tientallen stemlokalen in onze gemeente. Hier vind je alle stembureaus in Breda.

Je mag op elk stembureau in Breda je stem uitbrengen op een partij. Op je stempas staat vaak het adres van een stembureau bij jou in de buurt, maar je bent dus niet verplicht om daar te stemmen.

Kaart stembureaus Breda

Benieuwd naar waar je in Breda kan stemmen? Hier vind je alle locaties van de stemlokalen in Breda en zie je meteen of een stembureau toegankelijk is voor mindervaliden. Ook zie je of er een gehandicaptentoilet aanwezig is.

Openingstijden stembureaus Breda

Wanneer je hierboven op een locatie klikt, zie je meteen de openingstijden van het stembureau. De meeste locaties zijn open van 7.30 uur tot en met 21.00 uur. Het stemloket bij het centraal station is al vanaf 5.15 uur open.

Toegankelijkheid stembureaus

De meeste stembureaus in Breda zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als dit niet het geval, staat dat vermeld bij het stembureau. De stembureauleden zijn getraind om kiezers die wat meer aandacht nodig hebben, te helpen.

Het stemlokaal Sportcentrum Breda aan Bijster 1 is speciaal ingericht voor slechtzienden. In dat bureau is een zogenaamde stemmal en soundbox aanwezig. Een stemmal is een hulpmiddel om het mensen met een visuele beperking mogelijk te maken om een stem uit te brengen bij verkiezingen. Daarbij gebruiken ze audio waarbij de kandidatenlijsten worden voorgelezen.

Mobiele stembureaus

Ook rijden er op de stemdag twee mobiele stembureaus door Breda. De bureaus stoppen op zeven locaties voor mensen met een lichamelijke beperking en ouderen. Zo kunnen zij ook stemmen. Dit zijn de locaties en tijden:

