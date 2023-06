Project C van advocaat Peter Schouten kan ondanks gelijk van rechter fluiten naar wietfabriek, megaclaim in de maak

Tarcisius staat op eigen benen en daar zijn de scouts blij mee: ‘We verzinnen van alles om bij te verdienen’

ETTEN-LEUR - Scouting Tarcisius is baas in eigen huis. De groep voert sinds kort zelf het beheer over het thuishonk met bijbehorend perceel. ,,Een nieuw hoofdstuk”, zegt voorzitter Hans Kilsdonk.