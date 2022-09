Problemen met gas- en lichtrekening? Breda helpt besparen met ‘energie-bingo’

Waarom zijn we zo bang? ‘Vroeger wilde ik ons huis met spin en al afbranden’

BREDA - Op een nacht deed Maaike Rommens haar ogen open en zag ze een spin over haar hoofdkussen lopen. Tussen haar en de spinnen komt het nooit meer goed. Voor Rommens en anderen met spinnenangst is september dan ook een lastige maand, want ze zijn met velen.

15 september