Prinsenbeekse Marga loopt LoveLife Run: 'Je komt in een medische rollercoaster'

Vrouw uit Breda (19) vlucht nadat auto over de kop slaat in Zeeland

IJZENDIJKE/BREDA - Een vrouw uit Breda (19) is zondagochtend vroeg als bijrijder met een auto over de kop geslagen in Zeeland. Samen met de twee andere inzittenden sloeg ze op de vlucht. De politie hield het drietal kort daarna aan.