Prijswinnende ‘zorgverslimmer’ Anneloes van den Broek uit Breda: ‘Zorg ook goed voor jezelf’

Creatief met een ketelhuis: met restaurant Blossem kan Beyond Taste zich helemaal uitleven

OOSTERHOUT/BREDA - In het ketelhuis van de voormalige Nibb-it-fabriek in Breda start donderdag restaurant Blossem. Het is een project van de Beyond Taste-groep uit Oosterhout. ,,Hier komt onze culinaire en creatieve kant samen”, zegt oprichter Rob van den Broek.