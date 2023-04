Prachtige treffer Omgba leidt overtuigende zege NAC op VVV-Venlo in

Bredase talenten in de leer bij Zundertse vedetten: ‘Misschien die derde helft ook maar eens leren’

Wat begon als een team van twee groepen, is inmiddels een groot geheel. Het eerste team van de Zundertse volleybalclub Cegelec Zuvo was erg aan het verouderen en is aangevuld met een groep 16-jarige talenten uit Breda. Ondanks toenemende fysieke ongemakken, heeft de oude garde nog het hoogste woord. ,,Zij zijn fysiek misschien sneller, maar wij hebben nog een vlottere babbel.”