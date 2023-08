Populair hondenpension Etten-Leur sluit na 35 jaar de deuren, vaste gasten moeten op zoek naar nieuw adres

Jonge Bergse band speelt deze week op Brand Parkies: ‘Hoopvolle woede in muziek verpakken’

BERGEN OP ZOOM - Het is een band van vijf jonge twintigers met ambitie. ,,Bunker maakt stevige rockmuziek en zal wellicht nooit mainstream worden. Maar we geloven in onze muziek en blijven ook tijdens Brand Parkies volledig onszelf.”