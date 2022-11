Popclub moet nietgebruikte subsidie teruggeven aan gemeente. En daar weer aankloppen voor steun

Brabantse politie­chef haalt ‘vanuit emotie’ uit naar Sylvana Simons

BREDA - Woest was ze. De West-Brabantse politiechef Van den Broek-Muller haalde op LinkedIn ongekend fel en emotioneel uit naar Sylvana Simons. Het Tweede Kamerlid had gezegd dat de politie geweld pleegt of toelaat bij demonstraties tegen racisme.

17:18