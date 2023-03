Poolse helden die ze in Breda nooit zullen vergeten

Stoeien in zwembad valt verkeerd: ‘Ik hoor net dat ik verdacht word van aanranding’

BREDA - Na afloop van een dienst bij het zwembad in Oosterhout wilde een 24-jarige man uit Geertruidenberg zijn collega in het water gooien. Eenstoeipartijtje zoals wel vaker voorkwam. ,,Maar ik kom er net pas achter dat ik verdacht word van aanranding’’, zei de verdachte vrijdag in de rechtbank van Breda.