Politiek is enthousiast over idee uit Achtmaal voor multifunctioneel terrein

column Als ze in Polen rubberen slippers willen hebben, krijgen ze die van Breda

In Wroclaw hebben ze rubberen slippers nodig. Vraag me niet waarom, maar ze staan bovenaan de lijst van spullen die je kunt inleveren in De Koepel. Daar zamelt Breda goederen in om onze Poolse zusterstad te helpen bij de opvang van circa 100.000 vluchtelingen.

16 april