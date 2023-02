Politie zoekt met helikopter naar vermiste 72-jarige man met rollator in Breda

Zonderlin­ge NAC-held Rat Verlegh was ‘invloed­rijk’ in de landelijke voetbalwe­reld

BREDA - NAC-held Rat Verlegh (1896-1960) was veel meer dan alleen een goede voetballer. Kees van Hooijdonk en Tie Schellekens weten dat als geen ander, want ze werken al een tijdje aan een biografie over de Bredase legende. ,,Het begon toen ik mij afvroeg of het NAC-stadion wel terecht naar Verlegh vernoemd is. Het antwoord is ja’’, zegt Schellekens.