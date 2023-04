Politie vindt 40 kilo drugs en grondstoffen in verborgen ruimte op zolder Etten-Leur

Laatbloei­er Jason Tjien-Fooh komt in de zaal bij FCK De Hommel volledig tot wasdom

Het management van zaalvoetbalclub FCK De Hommel had bij aanvang van dit seizoen alles goed op de rit. In december vertrokken de talenten Gianni Tiebosch en Martiello van Veen echter spoorslags richting België. De oplossing werd in Breda gevonden met de ervaren Jason Tjien-Fooh.