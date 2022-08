Politie rukt uit om vreemde geur in Breda en stuit op hennepkwekerij

Gelukkig, bij de tweede visbemon­ste­ring op de Mark is het toch raak: drie windes

BREDA - Meet de vis en weet hoe goed het water is. Jan Wullink en zijn maten kijken welke vissen in de Bredase wateren zwemmen om zo de kwaliteit te beoordelen. ,,De winde is echt een graadmeter voor gezond en stromend water.”

17 augustus