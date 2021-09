Politie rolt Bredase crystal meth-bende op: acht invallen, zes verdachten opgepakt onder wie 'leider’

VIDEOBREDA - Bij een massale actie van de politie in Breda is vanochtend vroeg een bende opgerold die zich volgens de politie bezighield met de productie van synthetische drugs, zoals crystal meth. De aanhoudingen en invallen volgen na het oprollen van een drugslab in februari vorig jaar in Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn in totaal zes mensen aangehouden, onder wie de hoofdverdachte op het woonwagenkampje aan de Edisonstraat. Hij zou de leider zijn van de criminele groep.

De actie concentreert zich op dit kampje, waar behalve de hoofdverdachte nog drie andere verdachten zijn aangehouden. Ook elders in Breda zijn arrestaties verricht en invallen gedaan. In totaal gaat het volgens politiewoordvoerder Eric Passchier om zeven woonadressen en twee bedrijven.

250 agenten

Bij de invallen die om 05.00 uur begonnen, zette de politie 250 mensen in onder wie rechercheurs, zes zwaarbewapende arrestatieteams, forensische specialisten, ME en vijf hondenteams. Ook hangen er drones in de lucht. Er wordt met de honden gezocht naar geld, wapens en drugs, aldus Passchier. Verder wordt er beslag gelegd op dure auto’s, zegt de politie.

Crystalmeth-lab Waterlandkerkje

De aanhoudingen en invallen volgen na het oprollen van een drugslab in februari vorig jaar in Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen. In dat lab, waar de eigenaresse en drie Colombianen van 27, 28 en 37 jaar werden gearresteerd, werd de beruchte harddrug crystal meth gemaakt. Deze verdachten waren volgens de politie echter ‘kleine spelers’ die het lab draaiden.

Quote We denken dat we nu de hele organisa­tie achter het lab te pakken hebben Eric Passchier, Politie

De politie was de locatie in Zeeland op het spoor gekomen nadat ze informatie had ontvangen over een groepering uit Breda die bezig zou zijn met het opzetten van drugslabs. Verder onderzoek leidde volgens woordvoerder Passchier naar 'de grote spelers’ achter het lab en uiteindelijk de invallen dinsdagmorgen in Breda. ,,We denken dat we nu de hele organisatie achter het lab te pakken hebben.”

De opgepakte verdachten uit Breda zijn vijf mannen in de leeftijden tussen 28 en 60 jaar en een vrouw van 28. Vier verdachten werden volgens de politie van hun bed gelicht aan de Edisonstraat. Dat gebeurde op drie adressen. Verder waren er onder meer invallen in bouwbedrijf aan de Petitweg, een garagebedrijf en een en twee woningen aan de Argusvlinder en Nieuwe Huizen.

Hoofdverdachte aangehouden op woonwagenkamp

De man aan de top van de Bredase drugsorganisatie is volgens de politie P. V. die met zijn gezin op het kleine woonwagenkampje aan de Edisonstraat woont. Een arrestatieteam viel zijn woonwagen dinsdagmorgen met geweld binnen. Op dat kampje zijn ook vader en zoon T.W. en K.W. aangehouden die van een meer uitvoerende rol worden verdacht.

Aan de Edisonstraat zet de politie specialisten en vijf honden in om mogelijk verstopte wapens, drugs en geld op te sporen. Daarbij lijken agenten ook buiten de percelen van het kampje te zoeken naar mogelijke ondergrondse opslagplaatsen. Leden van de ME houden daar de omgeving in de gaten. Voor zover bekend zijn er in het langlopende onderzoek geen andere drugslabs opgerold dan die in Waterlandkerkje. De drie Colombianen uit het lab en de eigenaresse van het pand zijn in afwachting van hun proces eerder op vrije voeten gesteld.

Volledig scherm De inval bij het woonwagenkamp in Breda maakte deel uit van een grotere operatie. © MaRicMedia / Perry Roovers

