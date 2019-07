Politie neemt voor miljoenen in beslag bij groot internationaal witwasonderzoek, ook invallen in Breda

BREDA - Bij een grootschalig witwasonderzoek zijn politie en justitie dinsdag, ondersteunt door Europol en Eurojust, op 28 adressen in Nederland, Bosnië, Slovenië, Spanje en België binnengevallen. Het onderzoek richt zich op een Bosniër en zijn Nederlandse vrouw die zeer waarschijnlijk betrokken zijn bij grootschalige cokehandel. De actie deze dinsdag is een zoektocht naar het grote geld.

Geld dat het echtpaar, dat in luxe leeft, royaal uitgeeft aan onder meer vastgoed en peperdure auto’s. Het uitgaven- en inkomstenpatroon van het tweetal is onderdeel van het grote onderzoek. Sporen leiden naar verschillende panden in binnen en buitenland. Stipt om 09.00 uur vallen op 9 juli de verschillende opsporingsdiensten in de diverse Europese landen op de 28 adressen binnen.

West-Brabant

In West-Brabant worden acht panden binnenste buiten gekeerd. Zes staan er in Breda, waarvan drie aan de Haagdijk en verder een aan de Slingerweg, Blauwtjes en Oleanderstraat. Van de andere twee panden wil de politie alleen kwijt dat ze in West-Brabant staan. Doel van de invallen, ook die in het buitenland, is het vergaren van bewijs voor witwaspraktijken. Dat is gelukt volgens woordvoerder Eric Passchier van de politie Zeeland West-Brabant. ,,Veel documenten, bonnetjes, facturen en aktes zijn gevonden waar het onderzoeksteam mee verder kan.” Er is beslag gelegd op diverse panden ter waarde van enkele miljoenen, acht luxe bolides met een straatwaarde van enkele honderden duizenden euro’s zijn opgeladen.

Kunstgalerie Puro Arte is een van de panden aan de Haagdijk waar de politie deze dinsdag binnenvalt. Er komt een breekijzer aan te pas om de roldeur, die het pand afsluit, te ontzetten. Dan verschijnt ineens de huurder van het pand. Ogenschijnlijk rustig opent hij de deur voor de politie. Eenmaal binnen klinken er harde woorden. Even later meldt een familielid zich bij de galerie. Hij komt het pand niet in, maar gaat op de stoep te keer tegen de politie. ,,Omdat we Joegoslaaf zijn, worden we meteen bestempeld als criminelen”, briest hij. ,,Wat is dit voor manier”, schreeuwt de man terwijl hij wijst naar de opengebroken roldeur. ,,We zijn net open. Lekkere reclame is dit.” Een agent adviseert hem een kop koffie te gaan drinken, maar hij blijft liever in de buurt. Binnen taxeert een kunstkenner de schilderijen aan de muur.

Actiedag

Twee uur voor de invallen verzamelen 135 mensen van politie, justitie, digitale recherche, defensie en gemeente Breda zich op het politiebureau Mijkenbroek in Breda. Ze hebben allemaal een rol tijdens de actiedag en krijgen op het bureau kort uitleg over aard en omvang van het onderzoek. De Nederlandse panden zijn naar verluid bijna allemaal in handen van de Bosniër, zijn vrouw of aan hen gelieerde vennootschappen. Ook een drugshond en explosievenhond draaien mee met de actie. Niet voor niets, in een van de panden aan de Haagdijk wordt een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden en ook stuit de politie op meerdere handgranaten. De Explosieven Opruimingsdienst komt er aan te pas, maar algauw blijkt dat de granaten nep zijn.

Tijdens de actie is op het politiebureau Mijkenbroek een zenuwcentrum ingericht. Op drie grote whiteboards wordt alle informatie die binnenkomt over de panden bijgehouden. Naast dure bolides zijn ook een jetski, twee motoren en elektrische fietsen meegenomen. De vele peperdure schoenen die worden gevonden, blijken niets meer waard, want al gedragen. Die blijven in de kast. De schilderijen aan de muur bij Puro Arte blijken eveneens van weinig waarde.

Miljoenenklap

Maar met het afpakken van van de panden, dure auto’s en andere luxe goederen heeft de politie een miljoenenklap uitgedeeld. De actiedag is een tussentijdse stap in het grootschalige witwasonderzoek dat nog lang niet is afgerond. Alle in beslag genomen documenten worden nauwkeurig bestudeerd. Aanhoudingen zijn niet verricht. ,,Maar dat was ook niet de insteek van de actie”, stelt Passchier. ,,We zoeken bewijs om de mogelijke witwaspraktijken aan het licht te brengen.”