Politie arresteert elf mensen die Kick Out Zwarte Piet-betogers lastigvallen in Breda

Beklemmen­de herdenking Kristall­nacht in Breda: ‘Democratie en rechts­staat zijn woorden van glas’

BREDA - Met een uitgebreid programma is dinsdag in Breda de Kristallnacht herdacht. In de middag en avond stonden de ruim honderd belangstellenden stil bij de nacht van 9 op 10 november 1938. In Nazi-Duitsland startte toen de Jodenvervolging.

10 november