Petitie tegen nieuwe milieustraat bij Waterakkers duizend keer ondertekend

Burgemees­ter Et­ten-Leur: ‘Klein groepje idioten gaat niet zorgen voor strengere regels rond evenemen­ten’

ETTEN-LEUR - ,,We laten ons niet verkrampen door een stel idioten. We blijven ruimte bieden aan organisaties van evenementen om een feestje te bouwen. We zijn een bruisende gemeente en dat willen we ook blijven.” Dat zegt burgemeester Mark Verheijen van Etten-Leur.