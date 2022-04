Parochianen teleurgesteld: ‘Wij accepteren het niet dat de kerk gedegradeerd wordt tot schuur’

video Vispassa­ges in Aa of Weerijs en Mark werken goed, maar extreem vroege droogte is zorgelijk

BREDA - Vooropgesteld, het gaat goed met de visstand in de Aa of Weerijs en de Bovenmark, inclusief de zijstromen, zoals de Bijloop en Chaamse beken. De vispassages en vistrappen in de beekrivieren die vanuit het zuiden Breda binnenkomen doen hun werk. Maar de extreem vroege droogte van maart kan problematisch worden voor de visstand en vismigratie in de rivieren.

30 maart