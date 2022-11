De hobbykamer van... In deze hobbykamer vind je 18.000 (!) biervilt­jes

GEERTRUIDENBERG - In zijn jonge jaren speelde Kevin van Steijn (32) trompet in de drumfanfare. Met enige regelmaat trad hij met zijn muziekgezelschap op in België. Wanneer ze daar dan waren en onderweg een colaatje dronken, nam Van Steijn regelmatig een aantal van de bijzondere bierviltjes mee die hier op tafel lagen.

22 november