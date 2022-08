Paard sjokt achter Xu aan, van Spanje naar China, via Breda

Bedrijf Brand Masters trekt in duurzaam Bredaas complex The Bay: een toplocatie!

BREDA/OOSTERHOUT - Ooit een reep chocolade gekocht in de Action of het Kruidvat? Vast wel. Ooit afgevraagd hoe het snoepgoed daar komt? Waarschijnlijk ook weleens. Het antwoord op die vraag is te vinden aan het Steenen Hoofd langs de Mark in Breda waar snoep- en frisdrankdistributeur Brand Masters zijn nieuwe logistieke centrum aan het inrichten is.

