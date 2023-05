Overzicht | De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

met video NAC koestert goede hoop op rentree sleutelspe­ler

,,Ook als we morgen (zaterdag) de bus instappen, hebben we een aantal scenario’s in ons hoofd.” Anderhalve dag voor de return tegen MVV, NAC verdedigt in Maastricht een 1-0-voorsprong, zegt Peter Hyballa nog niet te weten wie samen met Jort van der Sande de aanval vormt. Goed nieuws is er overigens ook uit de ziekenboeg.