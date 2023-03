Overzicht amateurvoetbal | Een sensationele slotfase, opnieuw de deksel op de neus en een mogelijke genadeslag

indebuurt.nl Mysterie: waarom is Breda een vesting­stad?

Zeg je Breda, dan zeg je historie! Denk maar aan Het Huis van Brecht (oudste gebouw van Breda) en de Sint-Joostkapel. De geschiedenis zie je ook op een andere manier terug, want Breda is een vestingstad. Wat houdt dat in?