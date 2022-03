Over rode aardbeien die naar banaan smaken of witte waar je geen allergische reactie van krijgt

Scholieren trappen Week van het Geld af met speurtocht in NAC-stadion: ‘Wat is een geldezel?’

BREDA - Het is deze week weer de Week van het Geld en daar wordt ook in Breda bij stilgestaan. Maandag was de aftrap hiervan in het Rat Verlegh Stadion, waar scholieren een speurtocht volgden door de catacomben.

29 maart