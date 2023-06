Ouderenbond in Breda maakt geen reclame voor theaterstuk over seniorenseks: ‘Is iets privé’

De Kwestie Verdient Vader Abraham een eigen standbeeld of is dat overdreven?

Verdient de vorig jaar overleden Pierre Kartner, Vader Abraham, een eerbetoon bij de Haven in Breda? De Bredanaar scoorde meer hits dan wie dan ook in de Hitparade (69). André Hazes een beeld, dan Vader Abraham toch ook? Breda is voorlopig tegen. Wat vindt u? Dat is de Kwestie.