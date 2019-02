‘Oud-voetballer Yassine Abdellaoui neergeschoten in Amsterdam’

Abdellaoui is in zijn been geschoten op Amsterdam IJburg. Getuigen hoorden rond 23.30 uur gisteravond meerdere knallen, waarna ze een man schreeuwend op straat zagen liggen. Twee nog onbekende mannen vluchtten op een scooter door de Maria Austriastraat richting het winkelcentrum.

Abdellaoui had de laatste tijd geen vaste woning, maar verbleef vaak op IJburg. Het is overigens niet zeker dat de kogels voor hem of voor een naaste bedoeld waren.

Voor de rechter

De geboren Bosschenaar kwam in 2010 in aanraking met justitie, omdat hij werd verdacht van witwassen en heling van geld dat was verdiend met de handel in xtc. Daarvoor kreeg hij aanvankelijk twee maanden voorwaardelijke celstraf. Vier jaar later sprak het Hof in Den Bosch hem in hoger beroep alsnog vrij.