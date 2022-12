Oud vestingwerk gevonden bij Fellenoordstraat: hier gingen de bootjes doorheen, op weg naar ’t Ginneken

met video Vakantie­huis­je volledig verwoest bij brand in Ulicoten

ULICOTEN - Een chalet op een vakantiepark aan de Maaijkant in Ulicoten is compleet verwoest bij een brand. Het vakantiehuisje vloog in de nacht van zaterdag op zondag in brand. Metershoge vlammen waren van kilometers afstand te zien.

27 november