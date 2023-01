Oud-schaatskampioen Gianni Romme nieuwe manager IJsbaan Breda en zwembad Wolfslaar

De afgelopen jaren werkte Gianni Romme in Enschede, waar hij onder meer actief was als manager van de ijsbaan aldaar. ,,Na zes fantastische jaren in Twente, waarvan de laatste vijf jaren als manager van IJsbaan Twente, is er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen”, laat Gianni Romme weten. Per 1 mei gaat de olympisch schaatskampioen van 1998 aan de slag als locatiemanager IJsbaan Breda & Zwembad Wolfslaar bij Optisport in Breda.