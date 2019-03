Opsporingsdiensten richten zich komende tijd op fruit als deklading voor cocaïnesmokkel in Brabant

Brandweer rukt uit voor merel in schoor­steen­ka­naal in Breda, maar kan de vogel niet vinden

11:12 BREDA - Een merel heeft in de Tuinzigtlaan in Breda voor flink wat opschudding gezorgd. Het vogeltje zit in een schoorstenen, maar hield zich zo stil dat hij in het donker niet gevonden kon worden door de brandweer. Uiteindelijk hebben de hulpdiensten het opgegeven.