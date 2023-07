Oproep: van welke winkels wil je ook een vestiging in Breda?

Acht van Chaam Wout Poels met lege handen naar de bruiloft van Danny van Poppel

Het zijn drukke dagen voor Wout Poels. De 35-jarige Limburger verzilvert zijn ritzege in de Tour de France met twee weken criteriums rijden. Hoeveel precies? ,,Een stuk of elf denk ik.” Het is alleen wachten op de eerste zege. Die kwam er ook in Chaam niet. Van der Poel was hem te snel af.