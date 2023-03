Oplevering van extreem vertraagd Oosterhouts wooncomplex in zicht: ‘Dit is een ontspoorde trein’

Nachtburge­mees­ter: ‘Breda moet zich profileren met gezellig­heid, dat is het kloppend hart van de stad’

BREDA - Toen Ralph Behouden in 2016 nachtburgemeester van Breda werd, was hij 43 en vrijgezel. Nu woont hij samen en is een 'beginnend vijftiger'. ,,Maar er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Ik drink alleen wat minder.”